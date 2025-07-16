Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ile sağanak uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yarın 21.00 sıralarına kadar bölge genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli, yerel olarak da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ayrıca, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.