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Eğitim
AA 16.07.2025 11:28

Türkiye'de eğitim nedeniyle 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Türkiye'de eğitim nedeniyle iller arasında göç eden kişi sayısı geçen yıl 479 bin 622, son 5 yılda da 2 milyon 405 bin 792 oldu.

Türkiye'de eğitim nedeniyle 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, aileler ve öğrenciler üniversite tercihi için araştırmalara başladı.

Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, köklü ve büyük üniversiteleriyle yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite ya da diğer kurumlar için yapılan bu göçler, "eğitim sebebiyle yapılan göç" olarak tanımlanıyor.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 479 bin 622 kişi eğitim nedeniyle yerleşim yerini değiştirdi. Söz konusu kişi sayısı 2023'te 512 bin 11 olurken, 2022 yılında 526 bin 8 ve 2021'de 686 bin 973 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2020 yılında 201 bin 178 kişi olmuştu.

Böylece, son 5 yılda 2 milyon 405 bin 792 kişi eğitim sebebiyle göç etti.

En çok göç alan ve veren il İstanbul

Eğitim sebebiyle geçen yıl en çok göç alan il İstanbul olurken, mega kente bu sebeple 48 bin 636 kişi taşındı.

Ankara, bu dönemde 32 bin 839 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Ankara'yı 19 bin 113 kişiyle İzmir, 13 bin 786 kişiyle Konya ve 11 bin 279 kişiyle Antalya takip etti.

Eğitim sebebiyle en az göç alan il ise 1276 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, eğitim kategorisinde en çok göç alan il olduğu gibi en çok göç veren il olarak da belirlendi. İstanbul'dan eğitim sebebiyle göç edenleri sayısı geçen yıl 38 bin 882'yi bulurken, Ankara için bu sayı 26 bin 643 oldu.

Ankara'yı 16 bin 837 kişiyle Bursa ve 16 bin 473 kişiyle İzmir takip etti. Konya da 13 bin 469 kişiyle eğitim sebebiyle en çok göç veren 5'inci il olarak kayıtlara geçti.

Eğitim sebebiyle en az göç veren il ise Tunceli olarak saptandı. Bu ilden eğitim sebebiyle ayrılanların sayısı 1077 oldu.

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