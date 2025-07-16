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Türkiye
AA 16.07.2025 12:50

İstanbul'da İETT kazası: 1 ölü

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da İETT kazası: 1 ölü

Sazlıbosna Mahallesi Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde Yasin Parlayan (38) idaresindeki İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü İhsan Kayacan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolcu bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da İETT kazası: 1 ölü

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İETT İstanbul Trafik Kazası
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