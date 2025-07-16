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Türkiye
AA 16.07.2025 16:35

İnci kefali av yasağının sona ermesini halaylarla kutladılar

Van'ın Erciş ilçesinde balıkçılar, 15 Nisan'dan bu yana uygulanan inci kefali av yasağının sona ermesini havai fişek patlatarak ve halay çekerek kutladı.

İnci kefali av yasağının sona ermesini halaylarla kutladılar
[Fotograf: AA]

Van Gölü'nde endemik tür olan, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde günün ilk ışıklarıyla göle açılan balıkçılar, ağlarını suya bıraktı.

Erciş'te balıkçı limanında bir araya gelen balıkçılar, av yasağının sona ermesini havai fişek patlatarak ve halay çekerek kutladı.

İnci kefali av yasağının sona ermesini halaylarla kutladılar

İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın okuduğu duanın ardından göle açılan balıkçılar, 3 ay aradan sonra "vira bismillah" diyerek ilk ağlarını suyla buluşturdu.

Av yasağı süresince inci kefalinin korunması ve tanıtımı için çalışma yürüten Kaymakam Murat Karaloğlu da limana gelerek balıkçılara bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Halaylarla balıkçılarımızı Van Gölü'ne uğurluyoruz."

Karaloğlu, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin her yıl yaz aylarında üremek için yumurtalarını tatlı sulara bıraktığını söyledi.

Bu dönem uygulanan av yasağının sona erdiğini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"3 aylık yasak döneminde balıkçılarımız teknelerini karaya çıkararak bakımlarını yaptı. Bu sürede ağlarının da bakımlarını yaptılar. Balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek Van Gölü'ne açılacaklar. Ağlarını Van Gölü'nün sularına bırakacaklar. Balıkçılarımıza destek olmak için burada bulunuyoruz. 'Vira bismillah' diyerek, dualarla, halaylarla balıkçılarımızı Van Gölü'ne uğurluyoruz. Sezonun verimli, bereketli olmasını temenni ediyoruz. Tüm balıkçılarımıza, av severlere hayırlı, uğurlu olsun."

İnci kefali av yasağının sona ermesini halaylarla kutladılar

"Balık, yasak süresince çok iyi korundu"

Balıkçı Yücel Çalışır ise "Av yasağı sona erdi. Açılışımızda havai fişekler atıldı, halaylar çekildi, dualar edildi. İnşallah bu duaların hürmetine sezonumuz bereketli geçer. İlk kez şenlik havasında sezonu açıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Balıkların av yasağı süresince iyi korunduğunu ifade eden balıkçı Atila Dağdelen de "Gece saat 12'den sonra ilk ağlarımızı suya bıraktık. Şimdi de ağlarımızı topluyoruz. Balık, yasak süresince çok iyi korundu. Koruma çalışmaları sayesinde balığın boyu büyüdü ve ağırlığı arttı. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz" diye konuştu.

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