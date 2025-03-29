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Türkiye
İHA 29.03.2025 11:58

İzmir Aliağa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir petrol ürünleri fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 işçi de ağır yaralandı.

İzmir Aliağa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir petrol ürünleri fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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