"Yüzen otel"lerin güvenli limanı Türkiye oldu

Son yıllarda dünya turizm endüstrisi içerisinde gelişim gösteren kruvaziyer turizmi, Türkiye'deki liman ve sahil kentleri ile tatil merkezlerinin ekonomisine canlılık katıyor.

Türkiye'ye "yüzen otellerle" gelen yolcu sayısı 4 yıldır artış gösteriyor.

Kruvaziyer sektörü ocak ve şubat aylarında rekor seviyeyle yeni yıla mutlu başladı. Türkiye'de Ocak 2024'te 19 bin 986 olan yolcu sayısı bu yılın aynı ayında 32 bin 686'ya, geçen yılın şubat ayındaki 4 bin 895 yolcu sayısı ise bu yılın aynı döneminde 29 bin 826'ya yükseldi.

Özellikle şubattaki yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artması dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

Ege'deki sarsıntılar, kruvaziyeri Türkiye'ye yönlendirdi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, kruvaziyer turizminin liman kentleri için önemli gelir kapısı olduğunu söyledi.

Son dönemde yolcu sayısında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Özkardeş, "Bu artışların sebebini araştırdığımızda muhtelif savaş bölgelerinde daha önce yaptıkları anlaşmalarla ilgili olarak gidemedikleri için turistlerin bölgemize geldiğini düşünüyoruz. İzmir, en fazla artış görülen limanlardan. Bu artışta Ege Denizi'ndeki sarsıntıların da etkisi var" dedi.

Özkardeş, ilgili kurum ve kuruluşlarla kruvaziyer fuarlarına katıldıklarını ve şirketlerle kente tur düzenlemeleri hakkında görüştüklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir'de Valilik, İZTO ve yerel yönetimlerin gümrük işlemlerinin hızlandırılması, gümrük ve şehir güvenliğinin sağlanması konularında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Özkardeş, şunları kaydetti:

"Bu artış bizim için fırsatçılık değil ama fırsat olmalı. Bu fırsat şehrimizin medeni görüntüsü, insanıyla, imkanlarıyla değerlendirilecek. Bunun için limanımızın imkanlarının geliştirilmesi önemli. Gelen turist için burada çok büyük imkan var. Bergamamız, Efesimiz ve güzel şehrimiz var. Gelenler memnun kaldıkça, şirketler ticari getiri sağladıkça bunun daha sürdürülebilir ve sürekli olacağını göreceğiz."

Özkardeş, İzmir Limanı'nın fiziki ve görüntü anlamında iyileştirilmesi amacıyla çalışma yürüteceklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kruvaziyerin lideri Kuşadası

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise Türkiye'de en fazla kruvaziyer yolcusunu Kuşadası'nın ağırladığından bahsetti.

Geçen yıl kruvaziyer turizmi açısından iyi sezon geçirdiklerini aktaran İlbahar, "İlçe esnafı bu yıl yaşanan hareketlilikten gayet memnundu. Bu yılda büyük artış var. Geçen sene 500 seviyesindeki gemi sayısı bu yıl 600 civarında oldu. Şubat ayı iyi geçmişti, mart ayı da iyi geçiyor. Kuşadası canlandı ve gemilerin gelmesiyle esnafın tamamı dükkanlarını açıyor" diye konuştu.

İlbahar, artışın yıl boyunca sürmesini istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yolcuların Kuşadası'na ciddi katkısı var. Esnaf para kazandı ve yolcuların gelmesini istiyor. Orta Doğu'da birkaç liman var. Bunlardan biri İsrail'deki bir liman. Turistler, savaş nedeniyle oralara gitmeyerek Türkiye'yi tercih etti. O limanları tur listelerinden çıkardılar ve Kuşadası'na kaydırdılar. Santorini Adası'ndaki sarsıntılar da artışa neden oldu, oradan gelenler de var. İnşallah ülkemizde gelen turistleri güzel ağırlayıp kalıcı olması için çalışacağız."

Asaf Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Abdulsamet Ataşçı ise son yıllarda kruvaziyer turizmi açısından İzmir'e ilginin arttığına dikkati çekti.

Gelen yolcuların şehir merkezindeki esnafa ciddi katkısının bulunduğunu anlatan Ataşçı, "Son yıllarda özellikle devletimizin limanlardaki artan hizmet kalitesi nedeniyle daha fazla talep görmeye başladık. İnşallah kruvaziyer turizminde bizleri çok iyi nokta bekliyor" değerlendirmesini yaptı.