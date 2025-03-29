Yollarda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkanların otoyoldan geçişleri devam ediyor.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Abant Kavşağı, Köroğlu ve Yeniçağa rampaları ile Gerede Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolda meydana gelen kazalar da zaman zaman ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluşuyor.

Jandarma ve kara yolları ekipleri aksama yaşanmaması için çalışıyor

Otoyolun Düzce bölümünde de Gümüşova, Gölyaka, Beyköy, Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişi 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Düzce gişeleri, Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişinde ise trafik ara ara yavaşlıyor.

Bölgede görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Güzergahı kullanan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Otoyolda bayram tatili hareketliliği dronla görüntülendi.

Öte yandan otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.