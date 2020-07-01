Terminalin "giden yolcu" bölümünde hizmet vermeye başlayan test noktasında İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları görev yapıyor.

Sağlık personeli, yurt dışına çıkacak yolculara isteğe bağlı Covid-19 testi uyguluyor. Alınan numuneler, havalimanı içindeki PCR laboratuvarlarında 3 saatte sonuçlandırılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Test sonuçları kişilere Türkçe ve İngilizce olarak teslim ediliyor.

Covid-19 testinin pozitif çıkması halinde hastalar filyasyon ekiplerince en yakın pandemi hastanesinde tedavi altına alınacak.

Test yaptıracak yolcuların uçak saatinden en az 5 saat önce havalimanına gelmeleri gerekiyor.

Test noktası 24 saat hizmet verecek.

[Fotoğraf: AA]

Yolculardan Sercan Soykan, 10 gün önce Almanya'dan geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının havalimanında verdiği hizmetten memnun olduğunu vurgulayan Soykan, "Alman hükümeti, son 2 günde Covid-19 testi yapılmadığı takdirde 14 gün ev karantinasına alınacağını açıkladı. Ben de gitmeden önce İzmir'de test yaptırdım" dedi.

Öte yandan havalimanı giriş noktalarında termal kameralarla yolcuların ateşleri ölçülürken maske takma sorumluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da ikazlarda bulunuluyor.