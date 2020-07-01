Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da sosyal mesafeye uymayan 32 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da bir iş yerinde kumar oynayan 32 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Yurt genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi titizlikle devam ediyor.
Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbar edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 32 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye de 1225'er lira ceza kesildi.
Etiketler: sosyal mesafe cezası hatay koronavirüs hatay haberlerSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33
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