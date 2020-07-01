Belediyeden yapılan açıklamaya göre, adaylar, 10 Temmuz Cuma gününe kadar Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda kurulan başvuru masalarına saat 08.00-17.00 saatlerinde şahsen başvuru yapabilecek.

İtfaiye erlerinin tamamı, liyakat esasına uygun olarak, itfaiye bölümü mezunları arasından seçilecek. Ataması yapılacak 300 itfaiye erinde "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" alanlarından mezun olma şartı aranacak.

Alınacak 150 kadın ve 150 erkek itfaiye erinin 100'ü lise mezunları, 200'ü ön lisans mezunları arasından seçilecek. Lise mezunları için en az 55, ön lisans mezunları için 60 KPSS puanı şartı aranacak.

Başvuru sonuçları, 16 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi internet adresi "www.ankara.bel.tr" üzerinden ilan edilecek. Başvuruları geçerli olan adayların 1500'ü mülakata çağrılacak.

Sözlü ve uygulamalı mülakat, 20-30 Temmuz tarihlerinde İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.