Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Foça'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Foça ilçesi açıklarında da bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot motor arızası yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Foça ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.