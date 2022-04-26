Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de Menderes ve Foça açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Foça'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Foça ilçesi açıklarında da bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot motor arızası yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yine Foça ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
Son Haberler
- 02:01
- 01:47
- 01:55
- 01:35
- 01:12
Sıradaki Haber
İstanbul'da bina yangını: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz