Kurban Bayramını İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini evlerinden dışarı attı.

Kimi vatandaşlar piknik yapmak için kent ormanlarına giderken kimi vatandaşlar da yüzmek için plajlara akın etti.

Bunun yanı sıra bazı vatandaşların tercihi ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

Beyoğlu'nda alışveriş yapan vatandaşlar caddeyi doldururken, sosyal mesafe kuralını ise unuttu.

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay turu yapmak isteyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak tramvaya binmek için birbirleriyle yarıştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Masjesiz, sosyal mesafesiz cadde turu

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı. Ancak koronavirüs tehdidine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde tatkmaması dikkat çekti.

"Hem kendi hem de bizim sağlığımızı tehliyeke atıyorlar"

İstiklal Caddesi'nin çok kalabalık olduğunu belirten Yusuf Emre Yılmaz,"Gaziosmanpaşa'dan gezmeye geldik, bir bakalım dedim. Ancak hayli kalabalık. Maskemizi taktık. Takmayanlar da var. Onlar hem kendi sağlıklarını hem ailelerinin sağlıklarını düşünmüyorlar. Takmaları gerekiyor" dedi.