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Traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Afganistan uyruklu Shamsul R., önünde römork, arkasına da yonca toplama makinesi bağlı olan traktörle yola çıktı.
Traktör, Bayırköy-Yeşilova mahalleleri yolunda Mustafa Dorak'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan traktör sürücüsünü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerinde yaşamını yitiren Dorak'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.
Etiketler: Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi bursa kaza bursaSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 16:00
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