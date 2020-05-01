Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstediği doğum günü hediyesini Mehmetçiğin elinden aldı
Amasya'da zihinsel ve fiziksel engelli Fedai İnan'ı, doğum gününde hediye olarak istediği asker kıyafetini götüren Mehmetçikler sevindirdi.
Amasya'nın İlgazi köyünde yaşayan 41 yaşındaki Fedai İnan, daha önce defalarca temsili askerlik törenlerine katıldı. Yakınlarından da doğum gününde kendisini askeri birliğe götürmelerini istedi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yeni bir asker kıyafeti giymeyi de isteyen İnan’ın durumunu, yakınları Amasya Valiliğine bildirdi. Vali Osman Varol’un talimatıyla köye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayla birlikte asker kıyafetini de hediye etti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kıyafeti giyerek selam duran Fedai İnan’ın doğum gününü telsizden haberleştiği askerler de kutladı. İnan’ın kardeşi Ferhat İnan da askerlere teşekkür etti.
Haber: Umut Yeşilyurt
Etiketler: mehmetçik fedai inan doğum günü asker kıyafeti AmasyaSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 20:50
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