Amasya'nın İlgazi köyünde yaşayan 41 yaşındaki Fedai İnan, daha önce defalarca temsili askerlik törenlerine katıldı. Yakınlarından da doğum gününde kendisini askeri birliğe götürmelerini istedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yeni bir asker kıyafeti giymeyi de isteyen İnan’ın durumunu, yakınları Amasya Valiliğine bildirdi. Vali Osman Varol’un talimatıyla köye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayla birlikte asker kıyafetini de hediye etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kıyafeti giyerek selam duran Fedai İnan’ın doğum gününü telsizden haberleştiği askerler de kutladı. İnan’ın kardeşi Ferhat İnan da askerlere teşekkür etti.

Haber: Umut Yeşilyurt