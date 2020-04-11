İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının resmen başladığını duyurdu.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı. Detayları İstanbul'un çeşitli noktalarından @trthaber muhabirleri aktardı.https://t.co/6h7r117kat pic.twitter.com/cDTSWXhYEk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2020

Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.

[Fotoğraf: AA]

Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]