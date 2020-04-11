Türkiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesinde yeni tedbirler almayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satılan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşların bazıları, 00.00 itibarıyla evlerine döndü. Bazı yerlerde de polis, sokağa çıkma yasağı başladığı anonslarıyla vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi.

Polisin zaman zaman sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları, evlerine dönmesi konusunda uyarıları devam ediyor.

Polisin uyarılara başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler de sakinleşti.

Pazarcılara ceza

Ümraniye'de cumartesi günleri kurulan semt pazarının gece saatlerinde satış yaptığı ihbarı üzerine, polis ve zabıta ekipleri Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki pazar yerine geldi.

Zabıta ekipleri, seyyar satış yapan 3 pazarcıya ayrı ayrı 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Pazarcılar daha sonra pazar yerinden ayrıldı.

31 ilde başlatılan yasağın ilk saatlerinde sokaklar boşaldı. Sessizliğin hakim olduğu Taksim Meydanı @trthaber'de.

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Bazı ilçelerde fırınlar önündeki bekleyiş sürüyor

Fatih ve Zeytinburnu'nda fırın, pastane ve manavların önünde bekleyen vatandaşları da polis evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Bağcılar'da da dükkanını kapatmak istemeyen fırıncı ile polis arasında arbede yaşandı.

Çekmeköy'de fırın ve büfe önünde bekleyen vatandaşları polis sokağa çıkma yasağı başladığı konusunda uyardı. Polis araçları ana cadde ve sokaklarda yasağın başladığını anons ederek, dağılmayan vatandaşlara işlem uygulanacağını duyurdu.

Bazı ilçelerde fırınların önündeki bekleyiş ise sürüyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

Bu arada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile başlayan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 1' kadar düştüğü görüldü.

Öte yandan Metro İstanbul, Twitter hesabından, 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarında sefer yapılmayacağını, 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla normal tarifeye dönüleceğini duyurdu.

İBB Beyaz Masa da ulaşımla ilgili gerekli planlamaların kamuoyuna sosyal medya hesaplarından duyurulacağını açıkladı.

Ankara

Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.

İzmir

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İzmir'de de sessizlik hakim oldu. Kentte ana arterler ile mahalle ve sokaklarda araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için ekipler yaya ve araçlarla devriye gezdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri ile kent merkezindeki Köprübaşı mevkiinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, evlerine döndü.

[Fotoğraf: AA]

Bursa

Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü.

Vatandaşların, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymasıyla sokaklar sessizliğe büründü.

[Fotoğraf: AA]

Eskişehir

Eskişehir'de İki Eylül Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ve Eti Caddesi de sessizliğe büründü. Polis ekipleri cadde ve bulvarlarda önlem aldı. Sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için ekipler yaya ve araçlarla devriye gezdi.

Balıkesir

Balıkesir'de de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar caddelerinin yasağın ardından boşaldığı gözlendi.

Öte yandan polis ekipleri ve bekçiler, kentte devriye gezerek kontrollerini sürdürüyor.

Adana

Adana'da ana arter ve caddelerin saat 00.00'dan sonra boşaldığı görülürken, polis ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığını, uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağını anons etti.

Ekipler, açık iş yerlerinin sahiplerini de uyardı.

[Fotoğraf: AA]

Mersin

Mersin'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla meydanlarda sessizlik hakim oldu. Mahalle ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin olmadığı görüldü.

Kentte polis ekipleri ve bekçiler çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay

Hatay'da da kent merkezi ve mahallelerde vatandaşlar evlerine kapandı.

Antalya

Antalya kent merkezi ve ilçelerde özellikle market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü.

Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından devriye gezerek cadde ve sokaklarda bulunanları evlerine gönderdi.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Muğla

Muğla ve ilçelerinde sokağa çıkma yasağına halkın büyük çoğunluğunun uyduğu görüldü. Yasağın ilk dakikalarında evine gitmeye çalışanlara, polis ekiplerince vakit kaybetmeden dönmeleri için uyarı yapıldı.

Polis ekipleri, sessizliğin hakim olduğu kent merkezindeki ana caddelerde devriye görevi yaptı.

Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü.

Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine dönerek yasağa uydukları gözlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin, kentin işlek yerleri ile ara sokaklarda devriye attığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağının başlama saatine yakın bazı vatandaşların telaşla evine gitmek istediği gözlendi.

Zonguldak

Kentte yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Yasağa ilk dakikalardan itibaren uyan vatandaşlar market, fırın, manav ve bakkallarda oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine kapandı.

Boş olduğu gözlenen cadde ve sokaklarda, polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüklerini görüldü.

Aydın

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Aydın'da sokakların boşaldığı gözlendi. Yasağın ardından Aydın'da ilçesinde de sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Konya

Konya kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Kentteki ışıklı tabelalara "48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen sokağa çıkmayın" yazıları yansıtıldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.