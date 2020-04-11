İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, sokağa çıkma yasağında görev alacak polis, jandarma ve bekçilerin sayısını açıkladı.

Vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyaran Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece 00.00 itibariyle İstanbul’da 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 jandarma sokakta 24 saat görev başında. Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır.”