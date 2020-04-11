İstanbul'da sokağa çıkma yasağında kaç personel görev alacak?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 45 bin polis ve bekçi olmak üzere 5 bin 474 jandarma personelinin görev başında olduğunu belirterek, vatandaşları sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, sokağa çıkma yasağında görev alacak polis, jandarma ve bekçilerin sayısını açıkladı.
Vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyaran Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“Bu gece 00.00 itibariyle İstanbul’da 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 jandarma sokakta 24 saat görev başında. Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır.”
Bu gece 00:00 itibariyle İstanbul’da;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2020
45 bin Polis ve Bekçi,
5 bin 474 Jandarma sokakta 24 saat görev başında.
Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir.
Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır.#SOKAĞAÇIKMAYASAĞI #EvdeKal
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