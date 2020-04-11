Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'a nisanda lapa lapa kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağdı.
Kars'ın özellikle yüksek kesimdeki köylerinde lapa lapa yağan kar, çevreyi beyaza bürüdü.
Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kars Kar yağışı sağanakSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 01:13
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