Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri, 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinin (BURULAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri hizmet verecek.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de yasak nedeniyle otobüsler ve Akçaray tramvayının, çalışma zorunluluğu bulunan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri gibi meslek grubundakilere ücretsiz olarak hizmet edeceğini açıkladı.

Çalışma saatleri ise sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00-19.00 olarak belirlendi.