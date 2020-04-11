Sosyal medya hesabından "Evde kal Kırşehir" etiketiyle çağrıda bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Saygıdeğer Kırşehirli hemşehrilerim, sizleri büyükşehirler için ilan edilen sokağa çıkma yasağını ilimizde de gönüllü olarak uygulamaya davet ediyorum. Sağlığımız için 48 saat evde kalalım, birlikte başaralım." ifadelerine yer verdi.

Kırşehir'de, İl ve Kaman İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca iki gün arayla alınan karlarla kent merkezindeki Medrese ve Kervansaray mahallelerinde bulunan 3 bina ve Kaman ilçesine bağlı bir köyün mahallesi karantinaya alınmıştı.

Rize

Rize Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece yarısından itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağının Rize’de gönüllü olarak uygulanmasına davet etti.

[Fotoğraf: İHA]

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli Rizeli Hemşerilerimiz, İçişleri Bakanlığınca büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını Rize’nin tamamında 'GÖNÜLLÜ' olarak uygulamaya davet ediyoruz. İlimiz için hep birlikte bunu başaralım. Rize, 48 saat dışarı çıkma!" ifadelerine yer verildi.