Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor.

Irak'ta çalışan ve yurda dönen 200 kişi, otobüslerle Mardin'e getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Irak'tan Mardin'e getirilen vatandaşlar, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık taraması yapıldıktan sonra yurda yerleştirildiler

Dezenfekte edilen yurda getirilen vatandaşlar, polis gözetiminde içeri alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Koronavirüs sebebiyle Irak'tan ülkemize dönüş yapan vatandaşlarımız sağlık taramaları ve kayıtları yapılarak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi." ifadelerine yer verildi.