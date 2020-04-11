Aydın ve İzmir'de trafik kazası: 3 ölü
Aydın ve İzmir'de yaşanan trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Raşit Dirik idaresindeki 35 ABN 721 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cisil Daşhan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına Dirik de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İzmir
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen, Mavişehir istikametinden Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı otomobil, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda karşı şeride geçerek 35 ACN 093 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Tuğçe Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücüler, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yılmaz'ın cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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