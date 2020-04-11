Türkiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesinde yeni tedbirler almayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hem yasağa uymadılar hem polislere saldırdılar

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye yapan ekipler, bir tekel bayisinin açık olduğunu tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

İş yerlerinin kapatılması ve herkesin evlerine gitmesi için içeride bulunan kalabalığa uyarıda bulunan polislere alkollü olduğu öğrenilen İbrahim Karakaş ve yanında bulunan 3 kişi saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplere mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı.

Polisler kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.