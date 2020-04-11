Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Fırınlar, vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için gece boyu üretim yaptı. Sabaha kadar sürecek olan ekmek üretiminin ardından ise günün erken saatlerinde fırın personeli sokakları gezerek vatandaşlara ekmek ulaştıracak.

[Fotoğraf: İHA]

İstanbul'da da pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.

[Fotoğraf: İHA]