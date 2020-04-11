Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fırınlarda yoğun mesai
[Fotoğraf: AA]
30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte fırınlarda yoğun şekilde üretim başladı. Pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlanıyor.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı.
[Fotoğraf: AA]
Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi.
[Fotoğraf: AA]
Fırınlar, vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için gece boyu üretim yaptı. Sabaha kadar sürecek olan ekmek üretiminin ardından ise günün erken saatlerinde fırın personeli sokakları gezerek vatandaşlara ekmek ulaştıracak.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da da pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.
[Fotoğraf: İHA]
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