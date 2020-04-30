İstanbul Valiliğinden hava durumu uyarısı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Bölgemiz bugün Trakya'dan (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem yarın bölgemizin doğu bölümünde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının bölge genelinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor."

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, "Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" sözleri yer aldı.

İstanbul'da bir haftalık süreçte beklenilen hava durumları ise şöyle:

"İstanbul'da havanın bugün ve yarın genellikle parçalı ve çok bulutlu olması, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlaması, pazar ve pazartesi günleri de etkili olması tahmin ediliyor. Salı günü ara verecek yağışların çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden esmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor."