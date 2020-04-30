Bakanlık, orman köylülerine kredi taksitlerini 3 ay erteledi
Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Başvuru aranmaksızın ertelendi
Buna göre, COVID-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.
Faiz uygulanmayacak
Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.
Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.
Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.https://t.co/oXiSlBzYt0 pic.twitter.com/bsqhu7ljqH— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) April 30, 2020