Kahramanmaraş'ın Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak ilk önce önünde seyreden Necati Debgici'nin kullandığı otomobile çarptı.

Aşırı hızla gittiği öne sürülen otomobil, daha sonra park halindeki 4 araca daha çarparak takla attı.

[Fotoğraf: DHA]

"Kendisi de yolun ortasına uçtu"

Kazada biri kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Park halindeki otomobili kullanılamaz hale gelen Ali Dinler, kazaya neden olan sürücünün aşırı hızlı olduğunu öne sürerek, "Araç çok hızlı geliyordu. 5 aracı birbirine kattı, kendisi de yolun ortasına uçtu. Benim aracım şu anda pert durumda ve çarpan kişiden şikayetçiyim" dedi.