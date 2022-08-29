Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde Umut A. idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı.
Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir tır ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.
Sürücü Umut A. ve araçta bulunan Bedri K. ile 2 yaya yaralandı.
Aracın altında kalan yayalar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polisin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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