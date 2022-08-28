Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk yaşanıyor
[Fotograf: AA]
Hafta sonunu Tekirdağ'da geçiren tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.
İstanbul'dan yola çıkarak hafta sonu tatilini Trakya rotasındaki illerde geçirmek isteyen günübirlik tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle İstanbul-Tekirdağ yollarında yoğunluk oluştu.
Tekirdağ'dan İstanbul yönünde yolda yoğunluk olurken, İstanbul'dan Tekirdağ yönünün ise trafiğin seyrek kaldığı görüldü.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.
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