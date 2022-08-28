Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada feribot hattına ek sefer
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.
Etiketler: Deniz Otobüsü Çanakkale
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