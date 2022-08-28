Erzurum'un Karayazı ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Göksu yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 30 yaşındaki Yaşar B. hayatını kaybetti, A.K., B.A., M.K., Y.A., A.K., A.A., Y.A. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.