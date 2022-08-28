Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda bulunan Malta bayraklı gemide meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda demirleyerek ayçiçeği yağı yükünü boşaltmak üzere bulunan Mallta bandralı "Troc" isimli geminin makina dairesindeki çalışma esnasında buhar brülöründe patlama oldu, ardından yangın çıktı
Patlamada 2 işçi yaralandı. İlk olarak gemi personelinin müdahale ettiği yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekipleri tarafından kazan dairesinden çıkarılan yaralılar Harun D. ve Halit D. hastaneye kaldırıldı.
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