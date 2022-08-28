Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda demirleyerek ayçiçeği yağı yükünü boşaltmak üzere bulunan Mallta bandralı "Troc" isimli geminin makina dairesindeki çalışma esnasında buhar brülöründe patlama oldu, ardından yangın çıktı

Patlamada 2 işçi yaralandı. İlk olarak gemi personelinin müdahale ettiği yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından kazan dairesinden çıkarılan yaralılar Harun D. ve Halit D. hastaneye kaldırıldı.