Ukrayna'dan Yunanistan'a gittiği sırada, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan, 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıkoy" kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile"KEGM-9" botunun yanı sıra kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki kurtarma çalışmasıyla gemi yüzdürüldü.

Gemi daha sonra 5 numaralı demir sahasına götürülüp demirletildi.

Yalıkoy isimli gemi dün Bolayır açıklarında karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu gönderilmişti.