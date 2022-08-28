Önümüzdeki haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Salı gününden itibaren yurdun kuzey batısında ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

Batı Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, bu akşam Batı Karadeniz'de etkili olacak şiddetli yağış için uyardı.

"Beklenen şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelebilecek yıldırım, sel, dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var."

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