Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklara çarpıp su alan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir tekne kayalıklara çarptı. 4 kişinin bulunduğu tekneyi Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri kurtardı.
Orhaniye Mahallesi Martı Marina önlerinde "Mex" isimli teknenin kayalıklara çarpıp su almaya başladığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KEGM'e ait "KIYEM-2" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.
Su alan teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarılıp Martı Marina'ya getirildi.
Orhaniye Kolluk Destek Timi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Muğla Sahil Güvenlik
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