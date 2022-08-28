Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil eczaneye daldı
İstanbul Küçükçekmece’de alışveriş merkezinin açık otoparkında sürücü direksiyon başındayken gaz pedalı takılı kalan otomobil nöbetçi eczaneye daldı. Kaza sonrası eczane çalışanı hafif şekilde yaralandı.
Atakent Mahallesi'nde sürücüsü araçtayken gaz pedalının takılı kaldığı iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak bir AVM'nin girişinde yer alan eczaneye girdi.
Kazada, nöbetçi olarak hizmet veren eczanedeki bir görevli hafif yaralanırken, iş yerinde hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı çekici yardımıyla çıkardı.
İlaç almak için gelen müşteriler ise başka bir nöbetçi eczaneye yönlendirildi.
Etiketler: İstanbul
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