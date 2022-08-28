Ücretli ya da ücretsiz otoparklar, özellikle büyükşehirlerde sürücülerin kurtarıcısı haline geldi. Ancak birçok araç sahibi "Araca ya da içindekilere zarar gelir mi?" korkusu yaşıyor.

Araçlar otoparktayken yaşanan bir olumsuzlukta araç sahibi mi yoksa otopark sahibi mi sorumlu?

Avukat Emel Özbek, teslim alınan aracın sorumluluğunun otopark işletmecisine ait olduğunu söylüyor.

“Siz bir otoparka aracınızı bıraktıysanız aranızda bir sözleşme kurulmuş olur. Ve kanun açıkça meydana gelebilecek herhangi bir çalınma, hasar veya zarar verme durumundan işletmecinin sorumlu olduğunu belirtmiş."

"'Kaybolan eşyadan sorumlu değiliz' yazısının hükmü yok"

Otopark duvarlarındaki “sorumluluk kabul etmiyoruz” yazısı da hukuken bağlayıcı değil.

Özbek, “Burada otopark, garaj veya benzeri yeri işleten kişinin sorumluluğu vardır. Özellikle alışveriş merkezlerinin otoparkında "kaybolan ya da çalınan eşyalarınızdan müessemiz sorumlu değildir" der. Bu yazının hiçbir önemi yok. Çünkü sorumlulukları var. Kanunda bununla ilgili açık hüküm var” dedi.

"Kapılar açık bırakılırsa otopark işletmecisi sorumlu olmaz"

Araç sahiplerinin de tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurgulayan Özbek şöyle konuştu:

“Örneğin çok yüklü bir paranızı görünecek şekilde bırakırsanız ya da aracınızın kapılarını açık bırakır anahtarı alır çıkarsanız böyle bir durumda bariz bir şekilde siz kusurlu olursunuz. Böylece işleten sorumluluktan kurtulmuş olur."

Haber: Mücahit Dereli