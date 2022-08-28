Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yolcu otobüsünde yangın: Küle döndü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği alevler kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüsteki yolcular da başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti.
Antalya'dan Çanakkale'ye giden İ.K. idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine durdurulan otobüsteki 25 yolcu, tahliye edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün arka kısmını saran alevlere müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Otobüs küle döndü
Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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