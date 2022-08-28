Antalya'dan Çanakkale'ye giden İ.K. idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde Gökpınar Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine durdurulan otobüsteki 25 yolcu, tahliye edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün arka kısmını saran alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Otobüs küle döndü

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.