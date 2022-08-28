Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum Karaada açıklarında 11 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Tekne kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.
İçerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Etiketler: Muğla
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