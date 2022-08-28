İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depolarda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 13 tüp, akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi bulundu.