Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da teröristlerce kullanılan EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyonlarda; terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak ve depoda el yapımı patlayıcı düzenekleri ile uzaktan komuta cihazları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depolarda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 13 tüp, akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi bulundu.
Etiketler: Van Terör Örgütü
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