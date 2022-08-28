Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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