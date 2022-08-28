Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te bir iş yerinde 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı.
KOM ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında yaptığı aramalarda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak Akaryakıt
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