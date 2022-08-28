Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı.

KOM ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında yaptığı aramalarda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.