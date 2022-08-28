Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kırsaldaki Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 5 kişi, Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.H. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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