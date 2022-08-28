Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul açıklarında sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı
[Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 8 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Bakırköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bakırköy açıklarında makine arızası yapan ve içerisinde 8 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."
Bakırköy açıklarında makine arızası yapan ve içerisinde 8 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/JjyetCHHhq— KEGM (@kiyiemniyet) August 28, 2022
Etiketler: İstanbul
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