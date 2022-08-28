Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

Vatandaşların yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.