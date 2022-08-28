Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Valiliği, akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli olacağı belirtildi.
Vatandaşların yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Sağanak
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