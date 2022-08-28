Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de dereye giren İranlı turist hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde serinlemek için dereye giren İranlı turist boğuldu.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde serinlemek için Fırtına Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir akıntıya kapılarak sürüklendi.
Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen suda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre ilerideki kayalık alanda bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Abdolamir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.
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