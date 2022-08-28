Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da silahlı kavga: 6 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde farklı iki taş ocağını işleten firmanın sahipleri arasında yol açma meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada C.D. silahla ayağından, M.D., İ.D., R.Ö., İ.Ö. ve Y.Ö. ise taş ve sopalarla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Malatya Bireysel Silahlanma Kavga
Sıradaki Haber
Çanakkale karaya oturan gemi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz