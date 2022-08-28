Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde farklı iki taş ocağını işleten firmanın sahipleri arasında yol açma meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada C.D. silahla ayağından, M.D., İ.D., R.Ö., İ.Ö. ve Y.Ö. ise taş ve sopalarla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.