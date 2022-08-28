Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Eyüp K. idaresindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde polis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü polis memuru M.K. ile araçta bulunan ve ifadelerinin alınması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ö., T.D., M.D., M.A. ile diğer otomobildeki sürücü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.