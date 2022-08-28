Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu ve Giresun için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Etiketler: Ordu Giresun Sağanak Hava Durumu
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