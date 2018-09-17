İstanbul'daki rehine krizine dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra Kabadayı'yı okulda bıçakla rehin alan ve yaklaşık 1,5 saat sonra teslim olan piyade er Umut Demirkaya hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Umut Demirkaya'nın mağdur Hümeyra Kabadayı'nın eski nişanlısı olduğu, olay tarihinde mağdurun başka erkeklerle internet üzerinden mesajlaştığı iddiasını gerekçe göstererek çalıştığı liseye gittiği anlatıldı.

Şüpheli Demirkaya'nın okul tuvaletinde eski nişanlısı Kabadayı ile tartıştığı sırada cebinden çıkardığı bıçağı göstererek kadını darbettiği aktarılan iddianamede, sesler nedeniyle okul müdür yardımcısının olay yerine gitmesi üzerine kapıyı kilitlediği ve mağdur Kabadayı'nın boynunu çanta askısını dolayarak sıktığı ve kadını alıkoyduğu kaydedildi.

İddianamede, emniyet görevlilerinin kapıyı açarak müdahil olmalarıyla şüpheli Demirkaya'nın yakalandığı, şüphelinin eylemi nedeniyle mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı bilgisi verildi.

22 yıla kadar hapsi isteniyor

Mağdur Kabadayı'nın şüpheli Demirkaya'dan şikayetçi olmadığını beyan ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin "bulundurulması ve taşınması yasak nitelikte bıçak taşıdığı, silah nevinden bıçak kullanmak suretiyle mağduru cebren ve tehdit ile hürriyetinden yoksun kıldığı ve bu şekilde üzerine atılı suçları işlediği" vurgulandı.

Şüpheli Umut Demirkaya'nın, "Cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlamalarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Şüpheli Umut Demirkaya, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA